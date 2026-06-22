Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann mit Flasche verletzt - Verkehrsunfälle - Betrunkener Mann widersetzt sich Polizisten - Auto zerkratzt - Einbruch - Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Korb: Mann mit Flasche verletzt - Zeugen gesucht

Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr kam es auf dem Seeplatz zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen und einem bisher unbekannten Mann. Im Verlauf des Streits schlug der bisher unbekannte Mann dem 18-Jährigen eine Glasflasche auf den Hinterkopf, wodurch der Geschädigte eine Platzwunde erlitt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Winnenden: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Eine 27-jährige BMW-Fahrerin missachtete am Sonntag gegen 14:30 Uhr an der Einmündung L 1140 / K 1913 die Vorfahrt eines 57 Jahre alten Motorradfahrers und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer stürzte anschließend und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Auto und am Motorrad wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Welzheim-Breitenfürst: Betrunkener Mann widersetzt sich Polizisten

Am Samstagabend gegen 20:50 Uhr verständigte eine Passantin die Polizei, da in der Stuttgarter Straße ein betrunkener Mann im Bereich der Bushaltestelle am Boden lag. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der 58-Jähige nicht ansprechbar, weshalb ein Rettungswagen hinzugerufen wurde. Kurz vor Eintreffen des Rettungswagens kam der Mann wieder zu sich und beleidigte anschließend die Beamten mehrfach. Dem Mann wurden unter Gegenwehr Handschließen angelegt, anschließend wurde er zunächst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Auf dem Weg ins Krankenhaus beleidigte er eine Sanitäterin mehrfach. Der Mann wurde nach kurzer Behandlung im Krankenhaus letztlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Plüderhausen: Auto überschlagen

Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntagmorgen gegen 5:40 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Hierbei kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und überschlug sich neben der Straße auf einer Wiese. Der Autofahrer blieb hierbei unverletzt, sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da sich beim 21-Jährigen der Verdacht auf den Einfluss von Betäubungsmitteln ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Plüderhausen: Auto zerkratzt

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde in der Straße Heumähder ein geparkter BMW auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Großerlach: Trunkenheitsfahrt

Ein 57-jähriger Skoda-Fahrer fiel am Freitagabend gegen 22:10 Uhr durch seine unsichere Fahrweise auf. Auf der B14 zwischen Sulzbach an der Murr und Großerlach wurde der Skoda-Fahrer auf Höhe der Abzweigung Berwinkel einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 57-jährigen einen Wert von etwa 1,6 Promille. Der Skoda-Fahrer musste vor Ort seinen Führerschein abgeben und sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht eine Anzeige.

Fellbach: Unfall mit Rad fahrendem Kind

Ein 9-jähriges Mädchen wurde bei einem Unfall auf einem Feldweg zwischen Fellbach und Kernen leicht verletzt. An einer Kreuzung übersah die 9-jährige den von rechts kommenden Seat eines 79-jährigen Fahrers. Dieser konnte einen Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.300 Euro.

Fellbach: Einbruch in Wohnung

Unbekannte Täter gelangten am Samstag zwischen 13 Uhr und 19 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Friedrich-List-Straße. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut im Wert von etwa 150 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

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