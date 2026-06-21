Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 08 Uhr: Fahrzeugbrand, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Fahrzeugbrand

Am 20.06.2026 gegen 12:00 Uhr befand sich ein Mercedes Benz Fahrer im Bereich der Alten Bundesstraße in Waiblingen. Aufgrund eines technischen Defektes verlor sein Fahrzeug eine erhebliche Menge Öl und der Motor begann zu brennen. Er konnte den Brand mit einem Feuerlöscher größtenteils löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen war mit 1 Fahrzeug und 8 Einsatzkräften vor Ort war und kontrollierte das Fahrzeug.

Fellbach: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Am 20.06.2026 gegen 13:05 Uhr befuhr ein 58- jähriger Dacia Lenker die Fellbacher Straße. Auf Höhe der Gebäudenummer 163 bog er nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ein. Hierbei übersah er eine 18- jährige Radfahrerin, welcher auf einem Radweg in die gleiche Richtung fuhr. Es kam zum Unfall. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 2500,- Euro.

Waiblingen: Unfall aufgrund Unachtsamkeit

Am 20.06.2026 gegen 13:25 Uhr sicherte ein Klein LKW des Bauhofes eine Ölspur im Bereich der Alten Bundesstraße ab. Ein 86-jähriger Mercedes Fahrer übersah das Sicherungsfahrzeug und fuhr ungebremst hinten auf. Der Klein LKW wurde anschließend noch gegen ein Straßenschild geschleudert. Der Mercedes Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf ca. 30.000 Euro beziffert.

Rudersberg: Pkw kommt von der Straße ab

Am 20.06.2026 gegen 00:57 Uhr befuhr ein 24-jähriger Ford Lenker die Obersteinenberger Straße von Berghof nach Steinenberg. Ein Reh überquerte die Straße, wobei der Pkw Lenker nach links ausweichen wollte. Er verlor die Kontrolle, das Fahrzeug kam ins Schleudern und schließlich an einem Baum zum Stehen. Es wurden zwei Personen leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell