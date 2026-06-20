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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 20.06.2023

Aalen (ots)

Ellwangen: Brand in Sägewerk

Gegen 15:51 Uhr kam es heute in Eigenzell in der Hornbergstraße zu einem Brand in einem Sägewerk. Vermutlich wegen eines technischen Defekts geriet ein Radlader in Brand. Dieser war kurz zuvor in einer Halle abgestellt worden, in der auch Sägespäne gelagert werden. Ein Teil der Späne geriet dadurch ebenfalls in Brand. Durch den Rauch wurde eine Person leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 200.000 Euro. Der Rettungsdienst war mit zwei RTW und einem Notarzt vor Ort. Die Feuerwehr Ellwangen war mit elf Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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