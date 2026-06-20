Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Brand, Phosphor-Bombe (stand: 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Winnenden: Verkehrsunfall - betrunken mit Fahrrad gestürzt

Eine 52-jährige Fahrradfahrerin befuhr am frühen Morgen gegen 04:30 Uhr die Alfred-Kärcher-Straße. Im Einmündungsbereich der Karl-Krämer-Straße stürzte sie alkoholisiert und verletzte sich leicht. An der Unfallstelle verweigerte sie einen Atemalkoholtest. Sie wurde deshalb zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht. Während der Fahrt und bei der Blutentnahme verhielt sie sich sehr aggressiv, bespuckte die Polizisten und schlug nach ihnen. Außerdem beleidigte sie die Polizisten auf das Übelste. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde sie in Polizeigewahrsam genommen.

Waiblingen: Brand einer Photovoltaikanlage

Am Freitag gegen 11:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle eine schwarze Rauchwolke im Bereich des Remspark in der Ruhrstraße in Waiblingen gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass Teile einer großflächigen Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes brannten. Die Flammen waren deutlich sichtbar und erreichten eine Höhe von etwa einem Meter. Die Feuerwehr leitete umgehend die Löscharbeiten ein und konnte den Brand in kurzer Zeit vollständig löschen. Die Ursache ist bislang unklar, es wird jedoch von einem technischen Defekt ausgegangen. Insgesamt wurden 16 PV-Module beschädigt. Das Dach selbst wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nur leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen war mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort.

Fellbach-Schmiden: Phosphor-Sprengkörper auf Betriebshof entdeckt

Auf dem Betriebshof eines Landschaftsgärtners in der Senefelderstraße ist es am Freitag gegen 15:16 Uhr zu einem Gefahrgutfund gekommen. Im Zuge von Erdaushubarbeiten wurde dabei eine Phosphor-Bombe freigelegt. Der Mantel des Sprengkörpers war bereits beschädigt, sodass die noch vorhandenen Reste der Phosphorladung nach Kontakt mit Sauerstoff reagierten und zu qualmen begannen. Die verständigte Feuerwehr Fellbach konnte den Sprengkörper in einer Wanne mit Sand abdecken, wodurch die Reaktion gestoppt wurde. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt. Im weiteren Verlauf wurde der Sprengkörper an den Kampfmittelbeseitigungsdienst übergeben. Nach derzeitigem Stand kam es zu keinem Schadenseintritt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften im Einsatz.

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