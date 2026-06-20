Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Brand (stand: 09:00 Uhr)

Aalen (ots)

Laufen am Kocher: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Am Freitag in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 10:30 Uhr wurde in der Ziegelhalde ein geparkter grauer VW Golf vorne an der Fahrerseite beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte den Volkswagen vermutlich bei der Vorbeifahrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07971 95090.

Stimpfach: Auto kollidiert mit Traktoranhänger

In der Kapellenstraße in Siglershofen ist es am Freitag gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters kollidierte im Vorbeifahren mit dem Anhänger eines Traktors, der zum Entladen mehrerer Heuballen am linken Fahrbahnrand abgestellt war. An dem Mercedes Sprinter entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, am Anhänger des Traktors ein Schaden von rund 100 Euro.

Crailsheim: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Freitag um 14:20 Uhr kam ein 44-jähriger Motorradfahrer aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Landstraße zwischen Tiefenbach und Erkenbrechtshausen von der Fahrbahn ab und verletzt sich beim Sturz leicht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro.

Blaufelden: Fahrzeugbrand auf Betriebshof einer Autoverwertung

Auf dem Betriebshof einer Autoverwertung in der Rudolf-Diesel-Straße ist es am Samstag gegen 07:26 Uhr zu einem Brand gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten fünf abgestellte Schrottfahrzeuge, die zur Ausschlachtung vorgesehen waren, in Brand. Die Feuerwehren aus Blaufelden und Gerabronn löschten den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt an einem der Fahrzeuge als Brandursache ausgegangen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 55 Einsatzkräften vor Ort, zudem war eine Besatzung des Deutschen Roten Kreuz im Einsatz.

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