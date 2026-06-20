Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch, Unfälle, Unfallflucht mit Zeugenaufruf (stand 08:30 Uhr)

Aalen (ots)

Neresheim: Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Im Zeitraum zwischen Mittwoch 17:30 Uhr und Freitag 17:00 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Wohnungseinbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über den Hintereingang Zutritt in das Gebäude. Im Erdgeschoss öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür eines ehemaligen Geschäfts, das als Lager genutzt wird. Ob aus den Räumlichkeiten Gegenstände entwendet wurden ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. An den Türen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Aalen: Auffahrunfall

Am Freitag um 15:44 Uhr entstand bei einem Auffahrunfall ein Sachschaden von etwa 21.000 Euro. Der 46-jährige Fahrer eines Lamborghinis Urus befuhr die B29 durch den Rombachtunnel in Richtung Westhausen. Vor der Einmündung in die Rombacher Straße musste er sein Auto aufgrund einer roten Ampel abbremsen. Die hinterherfahrende 21-jährige Fahrerin eines Opel Corsas erkannte dies zu spät und fuhr auf den Lamborghini auf.

Aalen: Vespa-Fahrer auf Parkplatz angefahren

Der 51-jährige Fahrer eines Teslas befuhr am Freitag gegen 12:20 Uhr den Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße. Hierbei übersah er den 22-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Vespa-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Am Tesla entstanden 2.000 Euro, an der Vespa 100 Euro Sachschaden.

Ellwangen: Verkehrsunfall - beschädigtes Fahrzeug gesucht - Zeugenaufruf

Auf den Parkplätzen im Bereich der Wendeplatte im Schönbornweg am St. Gertrudis Gymnasium hat sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ereignet. Eine Einparkende gab an vermutlich selbst Verursacherin eines Verkehrsunfalls zu sein. Gegen 07:50 Uhr parkte sie in eine enge Parklücke im genannten Bereich ein. Später stellte sie zuhause fest, dass eine Plastikabdeckung ihres Außenspiegels fehlte. Zudem waren rote Lackantragungen an der linken Fahrertür ihres Fahrzeugs erkennbar. Bei dem geschädigten Fahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen roten Volkswangen. Wo genau der Schaden am anderen Fahrzeug entstanden ist, ist derzeit unklar. Das Kennzeichen ist nicht bekannt. Bei einer Rückkehr der Beteiligten gegen 12:00 Uhr war das geschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

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