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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis
Schorndorf: Folgemeldung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen zu totem Kleinkind

Aalen (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei konnte der Verdacht weiter erhärtet werden, dass die 44-jährige Mutter ihre 20 Monate alte Tochter am Mittwoch im Auto vergaß.

Im Glauben, ihre Tochter im Kindergarten abgegeben zu haben, soll sich die 44-Jährige am Mittwochmorgen zu ihrer Arbeit begeben haben. Als sie am Nachmittag gegen 14:30 Uhr ihre Tochter habe abholen wollen und das Kind nicht im Kindergarten gewesen sei, entdeckte sie das leblose Mädchen im Auto.

Im Rahmen einer am Freitagvormittag in Stuttgart durchgeführten Obduktion des Kindes, konnte ein Organversagen infolge eines Hitzeschlags als eindeutige Todesursache erkannt werden.

Ursprungsmeldung vom 17.06.2026, 21:17 Uhr

Schorndorf: Kind im Auto verstorben

Am Mittwochnachmittag gegen 14:50 Uhr wurde die Polizei über ein lebloses Kleinkind in einem Auto in der Richard-Kapphan-Straße informiert.

Ersten Ermittlungen zufolge soll die 44-jährige Mutter das Kleinkind im Auto vergessen und erst nach mehreren Stunden am Nachmittag wieder im Auto aufgefunden haben.

Obwohl durch den hinzugerufenen Notarzt und Rettungsdienst unverzüglich Reanimationsmaßnahmen eingeleitet wurden, verstarb das etwa 20-Monate alte Mädchen vor Ort.

Die Kriminalpolizei Waiblingen und die Staatsanwaltschaft Stuttgart führen mit Hochdruck die weiteren Ermittlungen. Eine geplante Obduktion soll weitere Erkenntnisse zu den Todesumständen bringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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