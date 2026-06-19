Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Schockanruf, Unfall und Unfallfuchten

Aalen (ots)

Korb: Schockanruf

Im Verlauf des Donnerstages erhielt eine 84 Jahre alte Geschädigte gegen 11:00 Uhr einen Anruf ihrer vermeintlichen Schwiegertochter. Die Anruferin schilderte weinend, dass sie jemanden angefahren habe. Das Telefon wurde daraufhin an eine angebliche Polizeibeamtin übergeben. Diese teilte der Geschädigten mit, dass die Inhaftierung ihrer Tochter lediglich durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne.

Die Geschädigte übergab in der Folge gegen 13:15 Uhr am Donnerstagnachmittag Bargeld und Gold im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages an einen Abholer. Dieser soll männlich, ca. 190cm groß und rund 40 Jahre alt gewesen sein. Er soll ein dunkles Oberteil, möglicherweise eine Jacke und eine dunkle Stoffhose getragen haben. Er habe kurze, dunkelbraune Haare gehabt und eine schwarze Sonnenbrille getragen. Der Abholer soll eine Aktentasche umgehängt haben und sei im Anschluss in ein Taxi eingestiegen.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07361 5800 zu melden.

Die Tipps der Polizei:

- Legen Sie sofort auf! Das ist nicht unhöflich, sondern ermöglicht Ihnen, durchzuatmen und sich neu zu sortieren.

- Kontaktieren Sie die Anruferin, den Anrufer oder eine Person Ihres Vertrauens unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer.

- Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

- Übergeben Sie niemals Geld bzw. Wertgegenstände an Unbekannte.

- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

- Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind.

- Bereiten Sie sich gedanklich auf solche Anrufe vor.

- Vereinbaren Sie innerhalb der Familie oder mit weiteren Angehörigen und Freunden ein Kennwort zur Identifizierung am Telefon.

- Ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, indem Sie Ihren Vornamen kürzen oder streichen lassen. Ggf. löschen Sie Ihren gesamten Eintrag.

- Seien Sie sparsam mit der Weitergabe Ihrer Daten.

Backnang: 12-jähriger Radfahrer gestürzt

Am Freitag, gegen 07:45 Uhr fuhr ein 12-jähriger Junge mit seinem Rad auf der Plattenwaldallee. Als er von der Fahrbahn auf den Gehweg auffahren wollte, verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei wurde er an Armen, Kopf und im Gesicht verletzt. Er wurde mit Verdacht einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht. Der Junge trug keinen Fahrradhelm.

Backnang: Unfallflucht

In der Zeit von Donnerstag, 20:00 Uhr bis Freitag, 09:45 Uhr wurde im Heiniger Weg, ein dort geparkter VW Polo beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen, den am Fahrbahnrand stehenden, VW und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Winterbach: Unfallflucht

Am Donnerstag, den 18.06.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer wohl beim Ausparken zwischen 11:25 Uhr und 11:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schorndorfer Straße einen dort parkenden grauen VW T-Roc. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Schorndorf bittet Zeugen sich unter 07181 2040 zu melden.

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