Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Gewächshaus beschädigt und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitag zwischen 0:30 Uhr und 6:00 Uhr soll sich im Hammersbachweg ein bislang Unbekannter Zugang über ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses verschafft haben. Dabei soll die Person eine Holzkiste mit Uhren und Bargeld entwendet haben und anschließend das Gebäude auf selbigem Weg verlassen haben. Mögliche Zeugen, welche Hinweise zu diesem Einbruch haben, werden gebeten, sich unter der 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Gerabronn: Gewächshaus beschädigt

Am Mittwoch wurde in der Mozartstraße eine Verglasung eines Gewächshauses durch bislang Unbekannte beschädigt. Anschließend wurden die dabei entstandenen Scherben auf einer Wiese eines Spielplatzes verteilt. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07953 925010 mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Freitag im Zeitraum von 8:30 Uhr und 9:00 Uhr wurde in der Kochstraße ein geparkter Mercedes Viano durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von rund 3000 Euro. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen kleinen Lkw mit Kastenaufbau gehandelt haben. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der 07971 95090 zu melden.

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