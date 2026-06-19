Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl - Farbschmierereien - Illegal Eternitplatten entsorgt - Unfälle

Aalen (ots)

Waldstetten: Illegal Eternitplatten entsorgt

Am Mittwoch wurde bei der Entsorgung eines Metallcontainers festgestellt, dass sich unter dem Schrott auch asbesthaltige Eternitplatten befanden. Es konnte ermittelt werden, dass der Container im Zeitraum von Freitag, 12.06.26 bis Mittwoch, 17.06.26, auf einem Parkstreifen bei Wißgoldingen abgestellt und dort mit Bauschutt bzw. Altmetall beladen wurde. Derzeit wird davon ausgegangen, dass eine unbekannte Person im besagten Zeitraum illegal die Eternitplatten in dem frei zugänglichen Container entsorgt hat. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen bzw. Hinweise auf den Umweltsünder nimmt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Eine 38-jährige Lenkerin eines Peugeot befuhr am Freitag um 8:25 Uhr die Bahnparallele Trasse und fuhr bei stockendem Verkehr auf einen vorausfahrenden Mazda auf, der von einer 64-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurde die Unfallverursacherin verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Waldhausen: Farbschmierereien

Auf dem Hundesportplatz in Waldhausen wurden am Donnerstag zwischen 9:30 Uhr und 19:30 Uhr mehrere Geräte durch Farbschmierereien beschädigt. Teilweise wurde Geräte auch umgeworfen oder teilweise zerstört. Hinweise auf den oder die unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Radfahrer von LKW erfasst

Am Freitag zwischen 11 Uhr und 11:15 Uhr wurde ein 16-jähriger Radfahrer in er Bahnhofstraße, auf dem Parkplatz eines Supermarktes, von einem LKW erfasst, dessen Fahrer rückwärts rangierte. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Mutlangen: Diebstahl aus Pkw

Am Donnerstag zwischen 18:45 Uhr und 19:00 Uhr lud eine 50-jährige Frau ihren Pkw, der in der Lindacher Straße abgestellt war, aus. Währenddessen wurde ein Rucksack, der sich auf der Rückbank befand, aus dem unverschlossenen Fahrzeug entwendet. Im Rucksack befanden sich ein Geldbeutel mit diversen Karten und Bargeld sowie ein Nokia-Handy. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Heubach: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr und Donnerstag, 18:30 Uhr, beim Rangieren eine Gartenmauer in der Rechbergstraße. Hierbei wurde der Betonsockel und ein Zaun beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Telefonnummer 07173 8776 entgegen.

Iggingen: Unfall

Am Freitagmorgen gegen 07:45 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Wohnmobil die L1157 Ortsdurchfahrt Iggingen in Fahrtrichtung Brainkofen. Am Kreisverkehr am Ortsausgang auf Höhe der Einmündung Mozartstraße missachtete er die Vorfahrt eines sich bereits im Kreisverkehr befindlichen 61-jährigen Motorradfahrers. Der Fahrer des Motorrades konnte eine Kollision mit dem Wohnmobil nur durch eine Gefahrenbremsung in Schräglage verhindern. Dadurch kam der Yamaha-Lenker bei geringer Fahrgeschwindigkeit zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Zu einer Kollision kam es nicht. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Lorch: Radfahrer schwer verletzt

Ein 83-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag gegen 11:05 Uhr die Straße Benzmännin. Als er einem hinter ihm fahrenden Pkw Zeichen gab, dass dieser vorbeifahren sollte, stürzte er alleinbeteiligt nach links und beschädigte dadurch den vorbeifahrenden Pkw. Der 83-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

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