Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brände - Unfallflucht - Unfälle - Einbruch

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 12:40 Uhr und 20:50 Uhr, vermutlich beim Ausparken, einen im Planenweg geparkten VW. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag fuhr eine 49-jährige Opel-Fahrerin gegen 23 Uhr an der Anschlussstelle Unterrombach auf die B29 auf. Im Einmündungsbereich kam sie auf die Gegenfahrbahn und streifte beim Vorbeifahren den VW eines 28-Jährigen, welcher auf der Linksabbiegespur stand. Die 49-Jährige setzte daraufhin ihre Fahrt in Richtung Hüttlingen fort. Ein 25-jähriger Mann, der den Unfall beobachtete, fuhr der Unfallflüchtigen hinterher. Auf Höhe der Abfahrt Hüttlingen konnte die Frau durch eine hinzugerufene Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Hierbei wurde bei der 49-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Nachdem ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 2,6 Promille ergab, wurde daraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro.

Aalen: Fahrradfahrer schwer verletzt

Ein 50-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Donnerstag, gegen 17 Uhr, einen Trail zwischen Aalbäumle und Langertstraße. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er alleinbeteiligt zu Sturz. Er musste von der Bergwacht schwer verletzt geborgen werden.

Aalen: Brand in Abstellraum

In einem Gebäude in der Straße An der Stadtkirche kam es am Donnerstag, gegen 16:45 Uhr, zu einem Brand. Vermutlich entzündeten gelagerte Batterien in einem Abstellraum Papierflyer, welche zu dem Brand führten. Zur Brandausbruchszeit befanden sich mehrere Personen im Gebäude, diese konnten alle selbstständig und gefahrlos das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Aalen, welche mit drei Einsatzfahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Insgesamt wird der Gesamtschaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Westhausen: Müllcontainerbrand

Im Innenhof eines Firmengeländes in der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße brannte am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr, ein Müllcontainer. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Ebenso werden Personen, die über Überwachungsaufnahmen aus der genannten Zeit und im Bereich der Dr.-Rudolf-Schieber-Straße verfügen, gebeten, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Telefonnummer 07363/919040 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall bei Spurwechsel

Am Donnerstag um 14 Uhr befuhren ein 65-jähriger LKW-Fahrer und eine 23-jährige Opel-Lenkerin hintereinander die B29 in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd: Kurz vor dem Einhorntunnel wechselte der LKW-Fahrer auf die rechte Fahrspur, um die B29 zu verlassen. Hierbei übersah er, dass die hinter ihm fahrende Opel-Lenkerin ebenfalls auf die rechte Spur wechselte und sich bereits auf gleicher Höhe mit dem LKW befand. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge verkeilte sich der Opel an der Seitenwand des LKW und wurde noch einige Meter mitgezogen. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Mutlangen / Gschwend: Schwer verletzte Radfahrer

Ein 44-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 20:30 Uhr die Spraitbacher Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung kam er mit seinem Fahrrad von der Straße ab, prallte gegen eine Stahlschutzplanke und stürzte letztendlich über diese. Hierbei wurde der Radfahrer schwer verletzt.

Ein 85-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 16:15 Uhr die K3247. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Senior nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Am Donnerstag wurde festgestellt, dass zwischen Dienstag und Donnerstag in das Pfarramt in der Eutighofer Straße eingebrochen wurde. Hierbei wurden mehrere Türen aufgehebelt und ein kleiner Tresor geöffnet. Entwendet wurden nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen 50 Euro und 100 Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Aalen: Aufgefahren

Eine 60-jährige PKW-Lenkerin befuhr am Donnerstag gegen 13.45 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg auf dem linken Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen konnte aufgrund stockenden Verkehres nur mit geringer Geschwindigkeit gefahren werden. Hierbei übersah sie, dass ein vor ihr fahrende 40-Jähriger sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Aalen: Schwer verletzter Motorradfahrer

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 88-jähriger Lenker einer Harley-Davidson die linke Fahrspur der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen übersah er, dass ein vor ihm fahrender 27-jähriger Skoda-Lenker seinen PKW im stockenden Verkehr abbremsen musste und fuhr auf. Hierbei wurde der Motorradfahrer beim Zusammenstoß auf die Straße geschleudert und dabei schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell