Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Sachbeschädigung - Diebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Brand rechtzeitig entdeckt

Am Donnerstagmittag um kurz vor 12.30 Uhr bemerkte eine Nachbarin im Hangweg eine Rauchentwicklung in der Nachbarwohnung. Sie ging kurzentschlossen in die Wohnung und löschte eine Mülltüte, die bereits zu brennen begann. Es stellte sich heraus, dass der Wohnungsinhaber einen Aschenbecher in der Tüte entsorgt hatte und diese dadurch Feuer fing. Durch das schnelle Einschreiten der Nachbarin entstand lediglich geringer Sachschaden.

Westhausen: PKW kommt auf Gegenfahrspur

Am Donnerstag um kurz nach 8 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Opel die K3319 von Westhausen in Richtung Dalkingen. Auf der Strecke kam er auf die Gegenfahrspur, so dass eine entgegenkommende 20-jährige Seat-lenkerin ebenfalls auf die Gegenfahrspur ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Im weiteren Verlauf kam der Opel nach rechts von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 18-Jährige unter BtM-Einfluss stand. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem wurde der Führerschein des 18-Jährigen beschlagnahmt. An seinem Fahrzeug und an dem Verkehrszeichen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5200 Euro.

Bopfingen/Aufhausen: Unfall

Eine 25-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Donnerstagmorgen gegen 07:10 Uhr die Michelfelder Straße. Aufgrund von Unaufmerksamkeit geriet sie zu weit auf die linke Fahrspur und streifte das Mähwerk eines Fendt-Traktors, der von einem 22-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Hüttlingen: Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden aus einem unverschlossenen VW, der in der Beethovenstraße abgestellt war, eine braune Gleitsichtbrille, zwei Sonnenbrillen und zwei USB-Sticks entwendet. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Abtsgmünd bittet unter der Telefonnummer 07366 9666-0 um Zeugenhinweise.

Ellwangen: Sachbeschädigung

An einem weißen Pedelec, welches am Bahnhof abgestellt war, wurde in er Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Display des Fahrradcomputers zerstört, in dem dieses abgerissen wurde. Hinweise auf den Verursacher oder möglicherweise weitere Geschädigte melden sich bitte beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell