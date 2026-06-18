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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Am Mittwoch, den 17.06.2026 befuhr der 30 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Benz SLK gegen 21:00 Uhr die L1140 in Richtung Schwaikheim. Unweit nach dem Bittenfelder Kreisverkehr kam der Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegen kommenden Skoda Octavia. Die 54 Jahre alte Fahrerin des Skoda und der Fahrer des Mercedes wurden schwer verletzt.

Die L1140 war aufgrund des Unfalles für rund 3 Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Waiblingen war mit drei Fahrzeugen und 16 Mann vor Ort. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Am Skoda Octavia entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro. Am Mercedes-Benz SLK entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Waiblingen: Unfallflucht

Am 16.06.2026 beschädigte in der Neustadter Hauptstraße ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr wohl beim Ausparken einen dort abgestellten grauen Mercedes-Benz C250. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07151 950422 zu melden.

Winnenden: Unfallflucht

Am 16.06.2026 beschädigte in den Schwaikheimer Wiesen in Winnenden ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 07:00 Uhr und 17:00 Uhr wohl beim Ausparken einen dort abgestellten schwarzen Opel Corsa E. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise unter 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Unfallflucht

Am 17.06.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Bahnhofstraße in Schwaikheim zwischen 16:15 Uhr und 17:20 Uhr wohl beim Vorbeifahren einen dort parkenden blauen BMW X1 am Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Winnenden nimmt Hinweise unter 07195 6940 entgegen.

Kernen im Remstal: Unfallflucht eines E-Scooters

Am 17.06.2026 befuhr der unbekannte Fahrer eines E-Scooters gegen 19:20 Uhr den Gehweg der Waiblinger Straße in Kernen im Remstal. Dabei kollidierte er mit einer 71 Jahre alten Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des E-Scooters entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Bahnhof. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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