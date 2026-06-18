Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall auf Parkplatz, Einbruch in Lebensmittelladen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall auf Parkplatz

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr kam es im Steinbeisweg auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu zwei Parkremplern. Eine 56-jährige Alfa-Romeo-Fahrerin touchierte beim Vorwärtsfahren einen geparkten VW Touran und beim anschließenden Zurücksetzen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten bei der Frau Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb sie zunächst versuchten, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Da dies jedoch nicht gelang, wurde eine Blutentnahme beantragt und durchgeführt. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt und sie muss mit einer Anzeige rechnen.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Lebensmittelladen

Im Hagenbacher Ring wurde am Mittwoch gegen 0:20 Uhr in den Verkaufsraum eines Lebensmittelladens eingebrochen. Ein bislang unbekannter Mann, im Alter von ca. 25 bis 35 Jahren verschaffte sich gewaltsam durch eine Türe Zugang. Im Anschluss entwendete er Bargeld, Zigaretten und verschiedene Getränke. Der Mann soll eine normale Statur gehabt haben und mit Outdoor-Schuhen bekleidet gewesen sein. Personen, welche Hinweise zu dem Einbruch oder dem Unbekannten haben, werden gebeten, sich unter der 0791 4000, zu melden.

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