Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch - Körperliche Auseinandersetzung - Brand - Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Vorfahrt missachtet

Ein 56-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 16 Uhr, die Eichendorffstraße. An der Einmündung Rosenstraße missachtet er einen von rechts, aus dem Rosenweg kommenden, bevorrechtigten BMW eines 28-Jährigen. Es kam zum Unfall, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden ist.

Aalen: Radfahrerin kollidiert mit Pkw

Am Mittwoch beabsichtigte ein 49-jähriger Audi-Fahrer von der Gartenstraße nach rechts in den Richard-Wagner-Weg in Richtung Hofherrnweiler abzubiegen. Hierbei übersah er eine, auf dem Radweg die Gartenstraße von Hofherrnweiler nach Aalen fahrende, 25-jährige Radfahrerin und kollidiert mit dieser. Die Frau, sowie ihr Sohn, welcher mit einem Kindersitz auf dem Gepäckträger saß, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Aalen: Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Mann soll sich gegen 4 Uhr Zutritt durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung in der Gartenstraße verschafft haben. Die Bewohnerin wurde hierdurch geweckt und verließ die Wohnung ebenfalls durch ein Fenster. Dabei sprang sie ins Freie und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Anschließend verständigte sie die Polizei. Der Einbrecher flüchtete. Dieser konnte durch die Bewohnerin wie folgt beschrieben werden: Klein, dunkel gekleidet, dunkle Kapuze. Zudem soll der Eindringling ukrainisch gesprochen haben. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Körperliche Auseinandersetzung

Am Mittwoch gegen 21:45 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass sich hinter dem Fehrle-Parkhaus in der Bahnhofstraße mehrere Personen schlagen würden. Im Bereich der dortigen Bahngleise konnte durch die Polizeibeamten ein 38-jähriger Mann festgestellt werden, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und angab von einer Personengruppe bedrängt und geschlagen worden zu sein. Er gab an, dass einer der Männer, die ihn geschlagen haben etwa 30-40 Jahre alt war, ein schwarzes T-Shirt mit weißer Rückenaufschrift und vermutlich eine schwarze Hose getragen habe. Zudem habe der Mann eine Brille gehabt. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

Böbingen: Öltank entzündet sich

Am Mittwoch um kurz vor 12 Uhr wurde die Polizei in die Matthäus-Schmidt-Straße gerufen, nachdem dort ein Brand gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass im Keller des Wohnhauses sich ein Öltank entzündete, nachdem dieser mit Hilfe eines Trennschleifers zerlegt werden sollte. Die Feuerwehr Böbingen und Heubach waren mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer. Der Wohnungsbesitzer wurde mit dem verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

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