Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht, Kompletträder gestohlen, Infomobil des LKA in Althütte

Aalen (ots)

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Zeit von Montag, 16 Uhr und Mittwoch 07 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi im Rotkehlchenweg. Vermutlich ereignete sich der Unfall beim Ein- oder Ausparken. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 57720 bei der Polizei zu melden.

Leutenbach: Diebstahl von Kompletträdern

Zwischen Freitag, 12.06. und Montag, 15.06. wurden im Gewann Junge Weinberge bei der Heidenhofer Straße in Weiler zum Stein durch unbekannte Täter von einem dort abgestellten Kofferanhänger, sowie von einem Pritschenanhänger die montierten Räder entwendet. An einem Viehanhänger wurden die Räder ebenfalls abmontiert, jedoch zurückgelassen. Die acht entwendeten Kompletträder sowie die beiden entwendeten Deichselstützräder haben einen Gesamtwert von ca. 2.500 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07195 6940 entgegen.

Althütte: Infomobil des Landeskriminalamts BW zum Thema Einbruchschutz

Am Donnerstag, 25.06.2026 ist das Informationsmobil des LKA Baden-Württemberg in Althütte in der Straße Am Brunnen, beim Festplatz. Von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr informiert dort die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Rems-Murr-Kreis fachlich fundiert und kostenlos über verschiedene Möglichkeiten des Einbruchschutzes

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für viele Betroffene oft schwerwiegender als der rein materielle Schaden.

Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt auch im Jahr 2025, dass knapp die Hälfte der Einbrüche im Versuch gescheitert sind. Wichtig sind: Eine gute Sicherungstechnik, ein "sicherungsbewusstes Verhalten" und aufmerksame Nachbarn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell