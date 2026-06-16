Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ehepaar überfallen-Kripo sucht Hinweise

Aalen (ots)

Crailsheim: Ehepaar überfallen

Am Montagnachmittag versuchte ein Räuber ein Ehepaar auszurauben, was aber scheiterte. Der unbekannte Täter flüchtete letztlich ohne Beute. Der 81 Jahre alte Geschädigte war gegen 13.50 Uhr zu Fuß mit seiner 78-jährigen Frau im Dekan-Mathes-Weg unterwegs. Der Täter wartete zu diesem Zeitpunkt am Ende der dortigen Baumreihe, kurz vor der Lange Straße. Als die beiden an ihm vorbeigingen, bedrohte er den Mann mit einem Messer und forderte die Herausgabe seiner Geldbörse. Der Geschädigte wich ein Stück zurück, wobei er stolperte und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Seine Frau rief sofort um Hilfe und machte auf die Situation aufmerksam. Der Täter ergriff sodann die Flucht. Er rannte in Richtung Bullinger Eck und dann in Richtung Spitalhof bzw. Trutenbachallee. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er trug eine orangefarbene Gummimaske, ist schlank und etwa 1,85 Meter groß. Er trug eine schwarze Jogginghose sowie einen schwarzen Kapuzenpulli. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, die mit mehreren Streifenbesatzungen betrieben wurde, führte nicht zu seinem Auffinden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Eventuell fiel der Täter im Vorfeld der Tat in Tatortnähe, im Stadtgebiet oder auf seiner Flucht auf. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07361/5800 entgegen.

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