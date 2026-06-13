POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand
Am 12.06.2026 gegen 19 Uhr wurde durch mehrere Passanten ein brennender PKW in der Berliner Straße gemeldet. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Schwäbisch Hall konnte der Brand schnell gelöscht werden. Ersten Ermittlungen zufolge, kam es im Motorraum des PKW zu einem technischen Defekt, welcher den Brand ausgelöst hatte. Verletzt wurde hierdurch niemand. Aufgrund der Löscharbeiten und der anschließenden Straßenreinigung, war die Berliner Straße etwa 3 Stunden gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell