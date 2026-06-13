POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Explodierter Akku

Aalen (ots) - Abtsgmünd: Exhibitionist am Seeufer Am Sonntag, 24.05.26 zwischen 14 Uhr und 15 Uhr fuhren drei Frauen in einem Schlauchboot auf dem Hammerschmiedesee. Hierbei stellten sie einen Mann fest, der sich im Schilfbereich am Ufer aufhielt, die drei Frauen beobachtete und dabei an seinem entblößten Glied manipulierte. Der Unbekannte war etwa 18-24 Jahre alt, hatte dunkle Haare. Er war klein und hatte eine dünne ...

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