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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Explodierter Akku

Aalen (ots)

Backnang: Explodierter Akku

Am 13.06.2026 gegen 00:33 Uhr wurde in der Ludwigstraße ein Zimmerbrand gemeldet. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Backnang konnte festgestellt werden, dass ein Akku eines Akkuschraubers in der Ladestation explodiert war. Zu einem offenen Brand ist es nicht gekommen. Verletzt wurde niemand. Bis auf den zerstörten Akku, kam es zu keinem Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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