Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbruch, Angebranntes Essen auf Herd, Verkehrsunfall durch falsches Überholen

Aalen (ots)

Aalen: Wohnungseinbruch

Im Kälblesrainweg verschaffte sich am 12.06.2026 in der Zeit von 08 Uhr bis 14 Uhr ein unbekannter Täter, Zutritt zu einer Wohnung und durchwühlte die dortigen Räumlichkeiten. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts aus der Wohnung entwendet. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361-5240 zu melden.

Aalen: Angebranntes Essen auf Herd

Am 12.06.2026 gegen 21:55 Uhr wurde durch mehrere Personen ein Gebäudebrand in der Weidenfelder Straße gemeldet. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Aalen konnte festgestellt werden, dass es sich um angebranntes Essen auf einem Herd gehandelt hatte. Verletzt wurde hierdurch niemand. Im Mehrfamilienhaus entstand starke Rauchentwicklung, ein tatsächlicher Sachschaden entstand nicht.

Ellwangen: Verkehrsunfall durch falsches Überholen

Gegen 12:54 Uhr am 12.06.2026 befuhr eine 43-jährige PKW- Lenkerin mit ihrem VW Golf die B290 zwischen Ellwangen und Schweighausen. Trotz Gegenverkehr versuchte die PKW- Lenkerin einen LKW zu überholen, brach den Überholvorgang jedoch ab und berührte hierbei den LKW. Der entgegenkommende PKW- Lenker ist bislang nicht bekannt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 2.000 Euro. Zeugen oder gar der Fahrer des entgegenkommenden PKWs werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961-9300 zu melden.

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