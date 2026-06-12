Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Rauschgift sichergestellt

Aalen (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen vollzog das Kriminalkommissariat Aalen mit professioneller Unterstützung durch das Polizeipräsidium Einsatz und dem Polizeipräsidium Südhessen am Donnerstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmittel. Hierbei wurden durch die Beamten insgesamt sechs Objekte im Raum Schwäbisch Gmünd und in Hessen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen durchsucht. Bei den Durchsuchungen konnten durch die Beamten zwei Kilogramm Amphetamin, eine Kleinmenge Kokain, Datenträger, Feinwaagen, Smartphones und Verpackungsmaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Drei Personen im Alter von 27, 28 und 33 Jahren wurden im Rahmen der Durchsuchungen vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen - auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ellwangen - wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

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