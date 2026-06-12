PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Rauschgift sichergestellt

Aalen (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen vollzog das Kriminalkommissariat Aalen mit professioneller Unterstützung durch das Polizeipräsidium Einsatz und dem Polizeipräsidium Südhessen am Donnerstag mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen gewerbsmäßigem Handel mit Betäubungsmittel. Hierbei wurden durch die Beamten insgesamt sechs Objekte im Raum Schwäbisch Gmünd und in Hessen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen durchsucht. Bei den Durchsuchungen konnten durch die Beamten zwei Kilogramm Amphetamin, eine Kleinmenge Kokain, Datenträger, Feinwaagen, Smartphones und Verpackungsmaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Drei Personen im Alter von 27, 28 und 33 Jahren wurden im Rahmen der Durchsuchungen vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen - auf Weisung der Staatsanwaltschaft Ellwangen - wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Kriminalkommissariats Aalen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 14:50

    POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist - Unfall

    Aalen (ots) - Abtsgmünd: Exhibitionist am Seeufer Am Sonntag, 24.05.26 zwischen 14 Uhr und 15 Uhr fuhren drei Frauen in einem Schlauchboot auf dem Hammerschmiedesee. Hierbei stellten sie einen Mann fest, der sich im Schilfbereich am Ufer aufhielt, die drei Frauen beobachtete und dabei an seinem entblößten Glied manipulierte. Der Unbekannte war etwa 18-24 Jahre alt, hatte dunkle Haare. Er war klein und hatte eine dünne ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 08:01

    POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Streitigkeiten - Unfallflucht - Sachbeschädigung - Diebtstahl

    Aalen (ots) - Neresheim: Diebstahl von Kupferkabel Unbekannten zwickten zwischen Mittwochabend, 21 Uhr und Donnerstagmorgen, 8:45 Uhr mehrere Zaunfelder zu einem Solarpark im Bereich der Römerstraße, zwischen der Abzweigung der B466 und Dehlingen, auf und drangen so auf das Gelände ein. Dort wurden an einer unbekannte Anzahl an Solarmodulen die Kupferkabel ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 07:44

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

    Aalen (ots) - Weinstadt: Unfallflucht Am Donnerstag zwischen 11:30 Uhr und 12:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Kalkofenstraße einen geparkter VW Golf und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Golf wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen. Schorndorf: Radfahrer bei Sturz ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren