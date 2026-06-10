Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Geld gefordert

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Unbekannte drangen in der Zeit vom 09.05. bis 09.06.2026 in das Erdgeschoss eines Gebäudes in der Becherlehenstraße ein. Hierfür wurde die, durch Sicherheitsglas gesicherte, Türe mit einem schweren Gegenstand eingeschlagen. Die Einbrecher entwendeten mehrere Europaletten Spezialakkus. Der Schaden liegt vermutlich im oberen sechsstelligen Euro-Bereich. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 580-0 beim Kriminalkommissariat Aalen zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Geld gefordert

Am Dienstag um 23:15 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen von der Rettungsleitstelle darüber informiert, dass in der Rinderbacher Gasse jemand verletzt worden sei und die Polizei benötigt wird. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich ein 40-jähriger Mann gegen 22.45 Uhr bis 23 Uhr im Bereich des Rinderbacher Turms aufgehalten habe. Kurz nach der Unterführung des Turms sei er von einem unbekannten Mann angesprochen werden. Dieser habe Geld von ihm gefordert und ihn mit einem Messer am Bein verletzt. Anschließend sei der Angreifer ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der Angreifer soll etwa 40 Jahre alt und ca. 170 cm groß gewesen sein. Er trug dunkle Kleidung, ein schwarzes Basecap und soll Russisch gesprochen haben.

Das Kriminalkommissariat Aalen bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die unbekannte Person geben können, sich unter der Telefonnummer 07361 580 0 zu, melden.

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