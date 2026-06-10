Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist - Einbruch - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrer übersehen

Am Dienstag um kurz vor 16:30 Uhr befuhr eine 52-jährige Lenkerin eines Mercedes die Gartenstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Aalstraße bog die Autofahrerin nach rechts ab, ohne darauf zu achten, dass auf dem parallel verlaufenden Radweg ein 25-jähriger Radfahrer fuhr. Beim Zusammenstoß mit dem PKW wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Oberkochen: LKW verliert Ladung

Am Dienstag um 14 Uhr befuhr ein LKW die B19 in Fahrtrichtung Oberkochen. Während der Fahrt fielen Teile der Ladung vom LKW und beschädigten einen nachfolgenden Skoda an der Motorhaube. Der bislang unbekannte Fahrer des LKW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls geschädigt wurden, werden gebeten sich beim Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 955990 zu melden.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Tiguan, der im Parkhaus in der Caroline-Fürgang-Straße auf der Ebene 5 geparkt war, wurde am Montag zwischen 8:45 Uhr und 11:45 Uhr beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Exhibitionist

Am Dienstag gegen 18:40 Uhr wurde dem Polizeipräsidium mitgeteilt, dass ein bislang unbekannter Mann vor einer 23-jährigen Frau sein Geschlechtsteil entblößte und daran manipulierte. Der Vorfall ereignete sich auf dem Gehweg der Haller Straße. Der Unbekannte soll etwa 60-70 Jahre alt gewesen sein, trug einen Bart und hatte nach Aussagen der Geschädigten ein verwahrlostes Aussehen. Zeugen des Vorfalls bzw. weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Täferrot: Unfall

Ein 50-jähriger Opel-Lenker befuhr am Dienstag gegen 15:15 Uhr die Lindacher Straße von Täferrot kommend in Richtung Lindach. Als eine vor ihm fahrende 64-Jährige mit ihrem Daimler-Chrysler an der Kreuzung verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte er dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der 69-Jährige Beifahrer des Daimler-Chryslers verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Am Dienstag zwischen 06:40 Uhr und 13:50 Uhr gelangte ein Unbekannter durch Aufdrücken der Wohnungstür in eine Wohnung eines Hauses in der Remsstraße. Anschließend wurden mehrere Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern durchsucht. Der Einbrecher entwendete Bargeld und Schmuck in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Mutlangen: Thuja-Hecke beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montag, 16:00 Uhr und Dienstag, 12:00 Uhr, eine Thuja-Hecke in der Rosensteinstraße. Es wurden zwei ca. vier Meter hohe Pflanzen aus der Verwurzelung gerissen. Außerdem wurde durch das Herausreißen der Wurzeln eine ca. 30 cm hohe Steinmauer umgeworfen und beschädigt. Der Verursacher, bei dem es sich eventuell um einen Lkw handeln könnte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

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