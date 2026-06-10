Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt, Körperverletzung, Einbruch, Unfall

Aalen (ots)

Kernen-Stetten: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Ein 38-jähriger Ford-Fahrer hatte am Dienstag, gegen 22 Uhr eine Reifenpanne auf der Esslinger Straße (L1199) auf Höhe des Steinbruchs. Ein anderer Autofahrer wollte dem 38-Jährigen Pannenhilfe leisten. Er bemerkte, dass der Ford-Fahrer offenbar unter Alkoholeinfluss stand und verständigte die Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim Ford-Fahrer einen Wert von etwa zwei Promille. Der 38-Jährige wurde aggressiv, weigerte sich mit zur Blutentnahme zu kommen und schlug und trat in Richtung der Polizisten. Er konnte mit Handschließen fixiert und zur Blutentnahme gebracht werden. Zwei Polizeibeamtinnen wurden durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt. Der 38-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Fellbach: Taxifahrer geschlagen

Ein 68-jähriger Mann bestellte sich am Mittwoch, gegen 01:20 Uhr ein Taxi in die Stuttgarter Straße. Da sich der 68-jährige Fahrgast weigerte, sich anzuschnallen und zunehmend aggressiver wurde, sollte er nach Aufforderung des 54-jährigen Taxifahrers wieder aussteigen. Sodann schlug der stark alkoholisierte Fahrgast dem Taxifahrer ins Gesicht und verletzte ihn dadurch leicht. Gegen den 68-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Winnenden-Schelmenholz: Einbruch in Bäckerei

In der Nacht auf Mittwoch gegen 2:15 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Bäckereifiliale in der Straße Linsenhalde ein. Die Höhe des Diebesgutes und des entstandenen Sachschadens sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Alfdorf-Haghof: Frontalzusammenstoß

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr kam es in der Straße Haghof auf Höhe Haghofer Ölmühle zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem 42 Jahre alten Ford-Fahrer und einem 28-jährigen BMW-Fahrer. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand keiner der Beteiligten. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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