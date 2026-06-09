Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Unfallflucht, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Weissach im Tal: Unfall

Eine 56-jährige Dacia-Fahrerin übersah am Dienstag, gegen 11:15 Uhr den parkenden Mercedes-Vito eines 22-jährigen Zustellfahrers. Beim rückwärts Ausfahren aus einer Einfahrt kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes, der am gegenüberliegenden Fahrbahnrand der Beethovenstraße stand. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Urbach: Unfallflucht

Auf einem Supermarktparkplatz in der Straße Marktplatz beschädigte am Dienstag zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten Volvo und verursachte einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise dazu erbittet das Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181 2040.

Schorndorf: Trunkenheitsfahrt

Am Dienstag, gegen 03:45 Uhr fiel einer Polizeistreife eine augenscheinlich alkoholisierte Frau auf, die an einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße eine Flasche Wodka kaufte. Als die 46-jährige Frau anschließend wieder in ihr Fahrzeug steigen und wegfahren wollte, wurde sie auf ihre Verkehrstüchtigkeit überprüft. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Fahrerin einen Wert von etwa 1,9 Promille. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und sie musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell