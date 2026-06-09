PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Unfall

Aalen (ots)

Bopfingen: Reifen zerstört

In der Zeit von Montagabend, 18 Uhr bis Dienstagmorgen, 7:25 Uhr, zerstach ein bisher unbekannter Vandale zwei Reifen auf der Beifahrerseite eines Ford Transit, der im Linckeweg geparkt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

Ellwangen: Blitzer mit Farbe beschmiert

Am Montag wurde festgestellt, dass der stationäre Blitzer in der Zöbinger Straße in Röhlingen mit Farbe beschmiert wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Unterschneidheim: PKW kommt von Straße ab

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls rollte am Montag um 10:35 Uhr der VW eines 50-Jährigen entlang der Alten Brühlstraße und touchierte dort einen Gartenzaun. Im weiteren Verlauf wurde anschließend das Gaspedals des Fahrzeugs ungewollt durchgetreten, so dass das Fahrzeug beschleunigte und unkontrolliert weiterfuhr. Hierbei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun, drehte sich um 90 Grad, kam ins Schleudern und kollidierte mit zwei Schaltschränken. Dabei wurde der PKW ausgehebelt, drehte sich auf das Dach, knickte zwei Verkehrszeichen um und kam letztendlich auf einem angrenzenden Grundstück zum Liegen. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehren Unterschneidheim und Zöbingen mit 25 Einsatzkräften sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 72.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 09.06.2026 – 07:15

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Sachbeschädigungen

    Aalen (ots) - Weinstadt: Unfallflucht Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde in der Straße Marktplatz ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen. ...

    mehr
  • 09.06.2026 – 06:59

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugen gesucht

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung Ein Vandale beschädigte am Montagabend gegen 20:30 mehrere Reifen von Pkws im Bereich des Heidwegs und des Neißewegs. Außerdem beschmierte er ein Fenster einer Werkstatt im Aschenhausweg mit seinem Blut und entfernte sich anschließend. Der Mann wurde von verschiedenen Zeugen gesehen, er hatte ein schwarzes Oberteil an, war etwa 180 cm groß und hatte eine dürre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren