Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Unfall

Aalen (ots)

Bopfingen: Reifen zerstört

In der Zeit von Montagabend, 18 Uhr bis Dienstagmorgen, 7:25 Uhr, zerstach ein bisher unbekannter Vandale zwei Reifen auf der Beifahrerseite eines Ford Transit, der im Linckeweg geparkt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Telefonnummer 07362 96020 entgegen.

Ellwangen: Blitzer mit Farbe beschmiert

Am Montag wurde festgestellt, dass der stationäre Blitzer in der Zöbinger Straße in Röhlingen mit Farbe beschmiert wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Unterschneidheim: PKW kommt von Straße ab

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls rollte am Montag um 10:35 Uhr der VW eines 50-Jährigen entlang der Alten Brühlstraße und touchierte dort einen Gartenzaun. Im weiteren Verlauf wurde anschließend das Gaspedals des Fahrzeugs ungewollt durchgetreten, so dass das Fahrzeug beschleunigte und unkontrolliert weiterfuhr. Hierbei kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun, drehte sich um 90 Grad, kam ins Schleudern und kollidierte mit zwei Schaltschränken. Dabei wurde der PKW ausgehebelt, drehte sich auf das Dach, knickte zwei Verkehrszeichen um und kam letztendlich auf einem angrenzenden Grundstück zum Liegen. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehren Unterschneidheim und Zöbingen mit 25 Einsatzkräften sowie ein Rettungshubschrauber vor Ort. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 72.000 Euro geschätzt.

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