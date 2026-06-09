Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Weinstadt: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde in der Straße Marktplatz ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer befuhr am Montag gegen 11:35 Uhr den Heuweg und überholte hierbei einen Radfahrer mit zu geringem Abstand, sodass dieser ausweichen musste und stürzte. Der Radfahrer, der einen Schutzhelm trug, wurde beim Sturz leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr anschließend unerlaubt weiter. Dieser war vermutlich mit einem VW Golf Plus unterwegs. Zeugenhinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 9:50 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Hallenbades in der Lortzingstraße einen geparkten VW Tiguan und fuhr anschließend weiter. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blauen Pkw. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Schorndorf: Lkw zerkratzt

Zwischen Samstag (30.05.2026) und Montag (08.06.2026) wurde im Rehhaldenweg ein geparkter Lkw zerkratzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Fellbach-Schmiden: Spiegel beschädigt

Am Montag zwischen 7:30 Uhr und 14:25 Uhr wurde in der Hofäckerstraße der linke Außenspiegel eines geparkten Fiat abgeschlagen oder abgetreten. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

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