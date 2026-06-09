Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperliche Auseinandersetzung - Fahrzeugbrand - Frontalzusammenstoß - Farbschmierereien - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Montag gegen 18 Uhr befuhr ein 66-jähriger Lenker eines VW die B19 von Abtsgmünd in Richtung Untergröningen. Zwischen Reichertshofen und Untergröningen kam der Fahrer mit seinem PKW auf gerader Strecke - vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache - nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW fuhr eine Böschung hinab, überquerte den parallel verlaufenden Radweg, durchfuhr eine Wiese und kam letztendlich halb im Kocher stehend zum Stillstand. Etwa 15 Minuten nach dem Unfall wurde der PKW von einer vorbeifahrenden Radfahrer-Gruppe verunfallt aufgefunden. Die herbeielende Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort kam, verhinderte ein weiteres Abrutschen des PKW und wurde zur Bergung des verletzten Fahrers eingesetzt. Der 66-Jährige musste anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden.

Aalen: Körperliche Auseinandersetzung vor Imbiss

Am Montag um 21.30 Uhr ging ein 69-Jähriger vor einem Imbiss am Bahnhof auf eine Personengruppe zu und schlug einen 48-Jährigen mit einem Besenstiel. Eine zufällig vor Ort anwesende Polizeistreife beobachtete den Vorfall und griff sofort ein. Nach den durchgeführten polizeilichen Maßnahmen wurde der 69-Jährige, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, in eine Spezialklinik verbracht.

Essingen: Fahrzeugbrand

Am Montag um 22:20 Uhr geriet ein Quad, welches am Straßenrand der Goethestraße abgestellt war, in Brand. Das Quad, welches etwa 30 Minuten zuvor dort abgestellt wurde, brannte vollständig ab. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt.

Lauchheim: PKW übersehen

Am Montag um kurz nach 12:30 Uhr wollte ein 45-Jähriger mit seinem VW Bus vom Straßenrand auf die Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah er einen dort fahrenden Audi Q7 mit Anhänger eines 48-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Unfall, bei dem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

Neuler: Frontalzusammenstoß

Am Montag um kurz nach 16 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem VW Golf die Kreisstraße 3333 von Espachweiler in Richtung Schrezheim. Hierbei kam der Fahrer mit seinem PKW im Verlauf einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Aufprall wurde der Golf des 60-Jährigen um 90 Grad gedreht und kam außerhalb der Fahrbahn zum Stehen. Der Golf des 54-Jährigen drehte sich ebenfalls um etwa 120 Grad und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der 60-Jährige wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt. Er musste durch die Feuerwehr Ellwangen, die mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort kamen, aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 54-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die K3333 bis 19 Uhr voll für den verkehr gesperrt werden.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Unbekannte beschmierten mit rosa und grüner Farbe den Gehweg in der Rektor-Klaus-Straße. Der Schaden in Höhe von rund 300 Euro wurde am Montag festgestellt.

Ebenfalls am Montag wurde festgestellt, dass ein Mülleimer am Münsterplatz mit der gelben Aufschrift "MANDING TYTE" beschmiert wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 0 7171 358-0 entgegen.

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