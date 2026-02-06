POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 06.02.2026

Aalen (ots) - Aspach: Unfall im Begegnungsverkehr Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr befuhr ein 72-jähriger Toyota-Fahrer die L1124 von Fürstenhof in Richtung Großaspach und kam aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Nissan-Fahrer. Durch den Unfall wurde der 72-Jährige schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die ...

