Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 06.02.2026

Aalen (ots)

Backnang: Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche

Aktuell (23:55 Uhr) sucht die Polizei mit einem Hubschrauber und einem Personenspürhund eine männliche Person im Bereich Plattenwald, Waldfriedhof, welche sich evtl. in einer Notlage befinden könnte. Die Person ist ca. 160 cm, hat graue Haare, blaue Augen, schwarzen Rucksack und ein schwarzes Cappy.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

