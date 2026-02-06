POL-AA: Pressemitteilung für den Rems-Murr-Kreis vom 06.02.2026
Aalen (ots)
Backnang: Polizeihubschrauber zur Vermisstensuche
Aktuell (23:55 Uhr) sucht die Polizei mit einem Hubschrauber und einem Personenspürhund eine männliche Person im Bereich Plattenwald, Waldfriedhof, welche sich evtl. in einer Notlage befinden könnte. Die Person ist ca. 160 cm, hat graue Haare, blaue Augen, schwarzen Rucksack und ein schwarzes Cappy.
