Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Spiegelberg
Aspach: Vermisster Mann tot aufgefunden

Aalen (ots)

Der 55-jährige Mann, der seit Mittwochnachmittag vermisst wurde, wurde am Freitag in einem Waldgebiet zwischen Nassach und Steinhausen tot aufgefunden. Es liegt keine Straftat vor.

Anbei die ursprüngliche Meldung zum besseren Verständnis:

Spiegelberg - OT Nassach: Vermisstensuche nach 55-jährigem Mann

Die Polizei sucht aktuell nach einem 55-jährigen Mann, welcher seit 03.09.2025 gegen 16:30 Uhr vermisst wird. Er trägt vermutlich hellbraune Schuhe, ein kurzärmeliges Hemd und eine schwarze Jacke. Er hat einen Vollbart und dunkle, lichte Haare. Zur Suche waren auch ein Personenspürhund und mehrere Flächensuchhunde im Einsatz. Hinweise können unter 07191/9090 dem Polizeirevier Backnang mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

