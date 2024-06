Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle sowie Verkehrsunfall mit Traktor

Aalen (ots)

Crailsheim: Diebstahl aus Fahrzeug

Zwischen Donnerstagabend 20 Uhr und Freitagmorgen 4.40 Uhr wurde in der Ingersheimer Hauptstraße aus einem verschlossenen Fahrzeug der Marke BMW, ein Firmentablet sowie ein Geldbeutel eines Mitarbeiters entwendet. Im Geldbeutel befanden sich neben Bargeld, mehrere Bankkarten. Anschließend wurden diese Karten genutzt um an Automaten 13-mal einzukaufen, Wodurch der Schaden nun auf über 1000 Euro geschätzt festgelegt.

Crailsheim: Diebstahl von Baustelle

In der Bahnhofstraße Ecke Haller Straße begeben sich, zwischen Montagabend 18.30 Uhr und Dienstagmorgen 6.00 Uhr, unbekannte Täter auf ein unverschlossenes Baustellengelände in der Nähe eines Radwegs. Dort demontieren sie etwa 100 Meter Starkstromkabel und versuchten ein weiteres Kabel zu demontieren. Dies jedoch misslang, da das Kabel an einem Gerüst befestigt war. Aktuell wird von einem Schaden von etwa 4.000 Euro ausgegangen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Ilshofen: Verkehrsunfall mit Traktor

Am Dienstag um 15:17 Uhr fuhr ein 72-jähriger Traktorfahrer auf der L1040 von Eckartshausen in Richtung L2218. An einer Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines Audi, welcher aus Ilshofen kam. Es kam zur Kollision. Der Traktor geriet von der Fahrbahn ab, überquerte ein Feld und prallte gegen einen Baum, der dabei beschädigt wurde. Der Audi des 48-jährigen Fahrers erlitt einen Totalschaden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Der 72-jährige wurde leicht verletzt, der Audi-Fahrer schwer verletzt in ein naheliegendenes Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer wurde leicht verletzt, während der 48-jährige Audi-Fahrer schwer verletzt wurde. Beide wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell