Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wer hat die Eiswaffeltüte, weitere Diebstähle, Geld geraubt und Unfall

Aalen (ots)

Bühlertann: Eiswaffeltüte entwendet

Eine rund 1,35 Meter große Eiswaffeltüte wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen das Ziel von Dieben. Die Eistüte hat einen Wert von rund 400 Euro und war direkt an der L1060 am Ortsbeginn angebracht. Hinweise auf den Verbleib der Eiswaffeltüte sowie den Dieben nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter Telefon 07973/5137 entgegen.

Frankenhardt-Gründelhardt: Diebstahl auf Baustelle

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen brachen Diebe im Bereich des Neubaugebietes Gäßlesacker den Tankdeckel eines Baggers auf und entwendeten rund 200 Liter Diesel. Zudem entwendeten sie rund 70 Meter verschiedener Kabel. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter Telefon 07951/4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Geld geraubt

Eine 37 Jahre alte Frau lief am Donnerstagmorgen, irgendwann zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr, vom Zentralen Omnibusbahnhof zum Kocherquartier in der Salinenstraße. Dort rissen zwei dunkel bekleidete Männer mit Kapuzenpullis ihr die Handtasche vom Arm und flüchteten. Die Handtasche konnte in der näheren Umgebung wieder aufgefunden werden, das Bargeld fehlte. Die Frau wurde bei der Tatausführung leicht verletzt. Der Sprache nach beschreibt die Geschädigte die beiden Täter als Ukrainer. Zeugenhinweise und weitere Hinweise zum Vorfall werden vom Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/400555 entgegengenommen.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von Pedelec

Ein Pedelec der Marke Riese und Müller im Wert von 6.900 Euro wurde zwischen Montagmittag, 14 Uhr und Donnerstagmittag, 12 Uhr, aus einer gesicherten Fahrradbox beim Bahnhof Hessental von einem bislang unbekannten Dieb entwendet. Das Rad war zusätzlich mit einem Schloss gesichert. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.

Fichtenberg: Ampel verwechselt

Am Donnerstag um 7:35 Uhr befuhr ein 41-jähriger Lenker eines Mazda die L1066 von Gaildorf in Richtung Fichtenberg. An der Kreuzung zur Tälestraße hielt der 41-Jährige an der roten Ampel an. Aufgrund Unaufmerksamkeit verwechselte er die auf Grün umschaltende Ampel für die Geradeausspur mit der für ihn geltenden Ampel der Linksabbiegespur und fuhr deswegen bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi einer 63-Jährigen, die während in der für sie geltenden Grünphase die Kreuzung von Fichtenberg kommend in Richtung Gaildorf ordnungsgemäß überqueren wollte. An den beiden Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell