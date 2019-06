Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Sachbeschädigung,

Aalen (ots)

Wasseralfingen: Wegen umgefallenen Einkaufs Unfall verursacht - eine Verletzte

Der 52 Jahre alte Lenker eines Mercedes befuhr am Samstag, gegen 17:15 Uhr, die Straße "Am Schimmelberg". Im Verlauf einer Kurve fiel sein Einkauf auf dem Beifahrersitz um. Da er dadurch abgelenkt war, geriet er leicht auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden VW Polo einer 77jährigen Fahrerin kollidierte. Der Polo wurde dabei gegen den dahinter fahrenden Toyota eines 32 Jahre alten Lenkers gestoßen. Die VW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Am Freitag, in der Zeit zwischen 10:00 und 10:25 Uhr, zerkratzen bislang unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand der Kofferraumdeckel eines BMW, welcher im Tatzeitraum im Parkhaus City Center in der Straße "Kalter Markt" geparkt war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Täter machen können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Rollerfahrer gestürzt - leicht verletzt

Ein 47 Jahre alter Rollerfahrer befuhr den Kreisverkehr in der Weißensteiner Straße, welchen er an der zweiten Ausfahrt zur Josefstraße verlassen wollte. Hierbei touchierte er vermutlich mit dem Hinterrad den Bordstein und stürzte vom Roller. Er erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen. An seinem Yamaha-Roller entstand geringer Schaden.

Lorch: Nach Unfall geflüchtet - Zeugensuche

Am Samstag, in der Zeit zwischen 11:30 und 12:05 Uhr, stieß eine bislang unbekannte Person vermutlich mit einem Einkaufswagen gegen die rechte Fahrzeugseite eines Audi. Dieser war im Tatzeitraum auf dem EDEKA-Parkplatz in der Maierhofstraße und davor auf dem REWE-Parkplatz geparkt. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580, bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können, sich zu melden.

Heubach: Alkoholisiert gegen Mauer, Laterne und Baum geprallt

Der 32 Jahre alte Lenker eines Mazda befuhr am Sonntag, gegen 04:00 Uhr, die Helmut-Hörmann-Straße 2. Infolge starker alkoholischer Beeinflussung prallte er hierbei gegen eine Mauer, eine Straßenlaterne und einen Baum. Anschließend entfernte er sich unerlaubt zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte im Stauferklinikum Mutlangen angetroffen werden. Er erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich der Entnahme zweier Blutproben unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, sein Pkw sichergestellt. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro.

