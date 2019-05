Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von der Straße abgekommen

Vellberg (ots)

Eine 23 Jahre alte Opel-Lenkerin ist am Mittwochmorgen auf der Landesstraße 1064 zwischen Spaichbühl und Schneckenweiler von der Straße abgekommen und leicht verletzt worden.

Die junge Fahrerin hatte war um 10:30 Uhr in einer Linkskurve und einem Gefälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Gegenlenken geriet sie ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Die Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. An dem Opel war Sachschaden von circa 4.000 Euro entstanden. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

