Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus PKW - Sachbeschädigung an Eingangstür - Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung an Eingangstür

Die Verglasung einer Eingangstür zu einem Gebäude in der Wilhelmstraße wurde am Mittwoch zwischen 3 Uhr und 07:25 Uhr von einem bislang unbekannten Täter zerstört. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinwiese bitte an das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Vom Besucherparkplatz des Polizeireviers Schwäbisch Hall wollte am Donnerstag um 10:20 Uhr eine 71-jährige Renault-Fahrerin rückwärts auf die Salinenstraße ausfahren. Hierbei stieß sie gegen einen polizeieigenen Mercedes-Benz Vito. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1800 Euro.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Donnerstag um 07:35 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Eine 34-jährige Fahrerin eines Audi Q3 befuhr die Ortsumfahrung Breitenstein in Fahrtrichtung Gelbingen. Aus Unachtsamkeit übersah sie einen Mercedes-Benz eines 47-Jährigen, der seinerseits anhielt, um auf die B19 abzubiegen.

Wolpertshausen: Diebstahl aus PKW

Am Mittwoch zwischen 22:30 Uhr und 24 Uhr wurden aus einem unverschlossenen PKW Toyota Avensis, der zu dieser Zeit in der Urtelstraße, an der Kreuzung zur Alte Straße, abgestellt war, ein Notebook der Marke Dell und ein Navigationsgerät der Marke TomTom samt USB-Stecker entwendet. Aus zwei weiteren Fahrzeugen in der Straße wurden kleine Mengen Bargeld entwendet. Hinweise auf die Diebstähle oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

