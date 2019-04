Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mainhardt - Motorradfahrer schwer verletzt und Leutenbach - Pkw überschlagen

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Mainhardt Am Ostermontag, gegen 11.30 Uhr, befuhr eine 80-jährige Renault-Lenkerin die B 39 in Richtung Ammertsweiler. Auf Höhe einen Parkplatzes wollte sie nach links in diesen einbiegen und übersah hierbei einen entgegen kommenden Motorradfahrer. Der 31-Jährige wollte mit seinem Motorrad noch auseichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Beim dem anschließenden Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Pkw überschlagen Leutenbach Ein 34-jähriger Daimler-Lenker befuhr am Montag, gegen 11.10 Uhr die L1127 von Affalterbach in Richtung Leutenbach. Dort wollte er einen vor ihm fahrenden Lkw überholen und fuhr dazu auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegen kommende 34-jährige Opel-Lenkerin wollte den Pkw ausweichen und kam hierbei auf den Grünstreifen. Als sie gegen lenkte, kam ihr Pkw ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich der Opel und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 34-Jährige zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert. Am Opel entstand ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.

