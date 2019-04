Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Fellbach, Schlägereien in Alfdorf und Winnenden

Aalen (ots)

Fellbach: Wohnungseinbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Rommelshauser Straße ein. Über eine Rankhilfe für eine Weinrebe kletterten die unbekannten Täter auf einen Balkon in ca. sechs bis sieben Meter Höhe, von wo aus sie in die Wohnung gelangten. Es wurden mehrere hochwertige Uhren sowie einige Münzen entwendet.

Alfdorf: Schlägerei und Trunkenheitsfahrt

Am Montag gegen 01:00 Uhr kam es auf einer Osterparty in Alfdorf zu einer Schlägerei zwischen ca. 15 Personen. Eine Gruppe, die bei der Schlägerei beteiligt war, fuhr mit dem Auto in Richtung Adelstetten davon. Dort wurde die Gruppe zur Erforschung des Sachverhalts einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer des Pkw erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem eine Blutentnahme durchgeführt worden war, wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Winnenden/Hanweiler: Privatparty eskaliert

Am Sonntag gegen 03:30 Uhr erschienen auf einer Privatparty in der Trollingerstraße ohne Einladung sechs Personen mit zwei Pkw. Nachdem sie von den Hausherren gebeten worden waren, die Party zu verlassen, prügelten sie ohne weitere Vorwarnung auf die geladenen Gäste ein. Dabei wurden mehrere Gäste leicht verletzt. Für einen Gast musste ein Rettungswagen angefordert werden. Die Polizei fuhr mit mehreren Streifen aus Winnenden und Waiblingen an. Bis zum Eintreffen der Streifen hatten sich die Angreifer jedoch bereits entfernt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell