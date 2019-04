POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 13.04.2019, 03:30 Uhr - Schwerer Verkehrsunfall bei Ellwangen/Rainau mit zwei verletzten Autofahrern

Polizeipräsidium Aalen

Rainau - Unfall mit zwei verletzten Personen

Am Freitag gegen 20:55 Uhr befuhr eine 28 Jahre alte Lenkerin eines Audi A3 bei Saverwang einen gesperrten Verbindungsweg zur B 290. Als sie dann in diese in Richtung Aalen einbiegen wollte, übersah sie einen von Ellwangen her kommenden 31 Jahre alten Fahrer eines BMW. Dieser war nach Zeugenaussagen deutlich zu schnell unterwegs und so kollidierten die beiden Fahrzeuge auf der B290 im Kreuzungsbereich. Bei dem Unfall wurde die Verursacherin schwer verletzt. Auch der Beifahrer im BMW, ein 35 Jahre alter Mann wurde verletzt, zum Glück jedoch nur leicht. Bei dem Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 50.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die B290 voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei und die Feuerwehr Ellwangen waren mit 14 Personen im Einsatz, um die Straße von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten zu reinigen.

