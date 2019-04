Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnmobil mit Farbe besudelt - Auto mutwillig beschädigt - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auenwald: Betrunkener Autofahrer flüchtete nach Unfall

Beim Abbiegen von der Lippooldsweiler Straße in die Talstraße kam am Freitag gegen 00.45 Uhr ein Mazda-Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der Autofahrer wurde dabei beobachtet, wie er nach dem Unfallgeschehen flüchtete. Der alkoholisierte Autofahrer kam später zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Wo sich der Unfallwagen befindet, wollte der Mann nicht preisgeben. Bei dem 30-jährigen Autofahrer wurde eine Blutprobe erhoben. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall und zum Aufenthaltsort des Unfallautos machen können, sollten sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzten.

Murrhardt: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Ein 24-jähriger Fiat-Fahrer befuhr am Donnrstag gegen 23 Uhr die L 1119 von Murrhardt in Richtung Vorderwestermurr. In einer Linkskurve kam er vom Straßenverlauf ab und prallte gegen den Bordstein. Hierbei wurde die Vorderachse derart schwer beschädigt, dass der Unfallwagen abgeschleppt werden musste. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Unfallursächlich wäre wohl auch ein querendes Tier gewesen, dem der Autofahrer ausweichen wollte. Weil sich konkrete Anhaltspunkte ergaben, dass der Autofahrer unter Drogeneinwirkung stand, wurde bei ihm eine Blutprobe erhoben. Die Untersuchungen hierzu dauern an.

Spiegelberg: Unfall beim Überholen

Ein 20-jähriger Fahrer eines Opel Astra überholte am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zwischen Lautern und Spiegelberg einen vorausfahrenden Lkw. Wegen Gegenverkehr musste er zur Vermeidung eines Unfalls nach links auswichen und kam dabei von der Straße ab. An dem Opel entstand 4000 Euro Schaden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Fellbach: Radfahrer schrammte Auto

Ein Radfahrer wurde am Donnerstag gegen 20.15 Uhr dabei beobachtet, wie er die Alemannenstraße in Richtung Hauptstraße befuhr. Der Mann telefonierte wohl mit dem Handy und war dabei derart abgelenkt, dass er einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes schrammte. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der Radler schaute sich kurz den Schaden an und flüchtete daraufhin mit seinem signalgelben Mountainbike. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Wohnmobil beschädigt

In der Zeit zwischen Sonntag- und Donnerstagnachmittag wurde ein in der Schillerstraße geparktes Wohnmobil mit Farbe besprüht. Der hierbei verusachte Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Hinweise auf den Sprayer nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfall auf B14

Ein 47-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 12.30 Uhr die B 14 in Richtung Waiblingen. Am Eingang des Kappelbergtunnels bemerkte er zu spät, dass der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen stockte. Er konnte nicht mehr anhalten und fuhr einem Pkw BMW hinten auf und verursachte dabei einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt.

Winterbach: Abbiegeunfall

Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer bog am Donnerstag gegen 17.20 Uhr vom Gimpelweg in die Bussardstraße ein übersah dabei eine entgegenkommende VW-Lenkerin. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Winnenden: Auffahrunfall

Ein leichtverletzter Autofahrer und 1500 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 21 Uhr ereignete. Ein 41-jähriger Kia-Fahrer hatte auf der L 1140 bei der Einmündung Forststraße vor einer Ampel das Anhalten vorausfahrender Autos übersehen und prallte auf das Heck eines Ford Fiestas. Der 40-jährige Ford-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden.

Waiblingen: Fußgänger beschädigt Auto

Eine Zeugin konnte am Donnerstag gegen 19:20 Uhr beobachten, wie eine unbekannte männliche Person zu Fuß auf dem Gehweg in der Rötestraße unterwegs war. Der Unbekannte schlug dann an einem geparkten VW den Seitenspiegel ab und entfernte sich vom Tatort. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 07151 950-422 entgegen.

Weinstadt: Motorradfahrer schwer verletzt

Gegen 14:30 Uhr war ein 40 Jahre alter VW-Fahrer mit seinem Wagen auf der Cannonstraße in Richtung Bruckwiesenstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Schorndorfer Straße wollte er seine Fahrt geradeaus in die Bruckenwiesenstraße fortsetzen. Dabei missachtete er offenbar die auf Rot stehende Ampel. Ein von links kommender 56-jähriger Biker, der mit seiner Ducati in Richtung Remshalden unterwegs war, kollidierte mit dem PKW und wurde dabei schwer verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

