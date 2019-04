Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrrad beschädigt, Unfälle, Geldbörse gestohlen

Rems-Murr-Kreis (ots)

Urbach: Fahrrad beschädigt - Besitzer gesucht

Am Samstag, gegen 15:30 Uhr beschädigten zunächst unbekannte Personen am Bahnhof ein weißes Damenfahrrad, indem sie das Rücklicht anzündeten. Kurze Zeit später wurden, dank eines Zeugenhinweises, zwei tatverdächtige Männer (17 und 18 Jahre alt) in Bahnhofsnähe kontrolliert. Der Polizeiposten Plüderhausen sucht nun den Besitzer bzw. die Besitzerin des beschädigten Fahrrades. Diese/r wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 zu melden.

Waiblingen: Gegen Pfosten geprallt

Ein 25-jähriger Opel-Fahrer bog am Montagmorgen, gegen 06:20 Uhr von der Stuttgarter Straße nach links auf die Ziegeleistraße ab. Hierbei kam er zu weit nach rechts und prallte gegen einen Pfosten auf dem Gehweg. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von rund 4000 Euro, am Pfosten in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Fellbach: Lenkfehler beim Abbiegen

Ein 47-jähriger Lkw-Fahrer bog am Montag kurz vor 10.30 Uhr von der Salierstraße nach rechts in die Blumenstraße ab. Mit seinem Auflieger streifte er einen Mercedes, der an der Einmündung verkehrsbedingt wartete. Bei dem Streifvorgang entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Winterbach: Geldbörse entwendet

Vermutlich aus einem nicht verschlossenen Auto wurde am Sonntag in der Friedrichstraße eine Geldbörse gestohlen, die im Fahrzeug abgelegt war. Der VW Golf war dort in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 19 Uhr geparkt. Wer Hinweise zum Diebstahl machen kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 melden.

