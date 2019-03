Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ermittlungen an Schule

Waiblingen (ots)

Nach Eingang eines Hinweises durch Schüler hinsichtlich einer möglichen Gefahrenlage an der Friedensschule in Waiblingen-Neustadt wurden am Donnerstagvormittag umgehend polizeiliche Ermittlungen eingeleitet. Der Schulbetrieb war nur geringfügig beeinträchtigt.

Eine konkrete Gefahr für Schüler hatte zu keinen Zeitpunkt bestanden. Der Hinweisgeber und ein weiterer Schüler werden derzeit befragt. Die Ermittlungen dauern.

