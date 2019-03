POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand einer Fotovoltaikanlage - Unfall

Polizeipräsidium Aalen

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Zeppelinstraße Ecke Kleinfeldlestraße missachtete am Dienstag gegen 18.30 Uhr ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrtsregel rechts vor links und stieß mit einem Ford Transit zusammen. Die Fahrzeuginsassen blieben hierbei unverletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7500 Euro.

Burgstetten: Fotovoltaikanlage fing Feuer

Wegen eines Gebäudebrandes in Erbstetten musste die örtliche Feuerwehr am Mittwochnachmittag in die Schulstraße ausrücken. Gegen 13.30 Uhr kam es an einer Fotovoltaikanlage auf dem Gebäudedach zu einem Brand. Weil durch die Geruchbildung die Bewohner frühzeitig auf die Gefahrenlage aufmerksam geworden sind, konnten sie unversehrt das Gebäude verlassen. Die örtliche Feuerwehr, die von der Feuerwehr Backnang unterstützt wurde und mit insgesamt 25 Mann im Einsatz war, konnte das Feuer rasch löschen. Hierzu war auch eine Drehleiter im Einsatz. Zur Beseitigung der Glutnester musste das Dach teilweise geöffnet werden. Der entstandene Gebäudeschaden wurde noch nicht beziffert. Derzeit gilt ein technischer Defekt als Brandursache als sehr wahrscheinlich. Die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an.

