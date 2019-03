Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Drogendealer in Haft - Unfälle

Rems-Murr-Kreis:

Kernen im Remstal: Drogendealer in Haft

Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung erließ das Amtsgericht Stuttgart gegen einen 21-jährigen Mann einen Durchsuchungsbeschluss. Dieser wurde am 12. März vollstreckt. In der Wohnung des Tatverdächtigen konnten Polizeibeamte entsprechende Beweismittel auffinden. Zudem wurden ca. 100 Gramm Cannabisprodukte, über 50 Gramm Amphetamin, 360 Euro vermeintliches Dealergeld und weitere drogenspezifische Utensilien beschlagnahmt. Der 21-Jährige wurde daraufhin festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ tags darauf einen Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 21-jährige Tatverdächtige befindet sich nun wegen Drogenhandel in nicht geringer Menge in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Schorndorf: Auffahrunfall

Ein 32-jähriger Kia-Fahrer befuhr am Montag gegen 6.30 Uhr die L 1147 von Adelberg in Richtung Schorndorf. An der Einmündung nach Oberberken musste er anhalten, was ein 38-jähriger nachfolgender Golf-Fahrer nicht bemerkte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 32-Jährige leicht verletzt. An den Autos entstand erheblicher Schaden.

Winnenden: Unfall auf Bundesstraße

Am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr fuhr ein 28-jähriger BMW-Fahrer auf der B14 in Richtung Stuttgart. Ein links neben ihm fahrender Autofahrer wechselte von links nach rechts und übersah dabei den BMW. Der 28-Jährige musste ausweichen und schrammte sein Auto an der dortigen Leitplanke. Der unbekannte Mercedes-Fahrer flüchtete ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise zum Unfall, der sich unmittelbar vor der Anschlussstelle Winnenden ereignete, nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

In einer Tiefgarage einer Bank in der Fronackerstraße wurde am Montagvormittag ein geparkter Mercedes bei einem Unfall erheblich beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer stieß beim Rangieren gegen die Fahrertür des Daimlers und drückte diese ein. Der Autofahrer zeigte den Unfall nicht an und flüchtete. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen kann, das sich zwischen 10.35 Uhr und 11.50 Uhr ereignete, sollte sich bitte mit der Waiblinger Polizei unter Tel. 07151/950422 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Kellerbrand

Die Waiblinger Feuerwehr rückte am Montagnachmittag mit 7 Fahrzeugen zu einem Kellerbrand in die Ulrichstraße aus. Dort in einem Wohnhaus war gegen 15.30 Uhr ein Wäschtrockner in Brand geraten. Personen kamen den vorliegenden Informationen zufolge nicht zu Schaden. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu der Brandursache übernommen. Ob ein Gebäudeschaden entstand, ist noch nicht bekannt.

