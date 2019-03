POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch, Unfälle, Geschwindigkeitsverstöße

Polizeipräsidium Aalen

Aspach: Einbruch in Elektrogeschäft

In der Talstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag in eine Lagerhalle eines Elektrofachmarkts eingebrochen. Die Diebe sind über ein Dach eingestiegen und haben hierzu Platten abgerissen. Aus dem Markt haben sie mehrere X Boxen one S, Navigationsgeräte der Marke Garmin und Notebooks der Marke acer mitgenommen. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zum Diebstahl übernommen. Zur Klärung des Einbruchs bitten die Beamten um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Fellbach: Auffahrunfall auf Bundesstraße

Ein 27-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 15.50 Uhr die B 14 in Richtung Waiblingen. Als vor dem Kappelbergtunnel auf dem linken Fahrstreifen der Verkehr stockte, war der Autofahrer unaufmerksam und fuhr einem VW Golf hinten auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500 Euro. Im Berufsverkehr stauten sich wegen des Unfalls die nachfolgenden Fahrzeuge bis Benzstraße zurück.

Waiblingen: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag um 20:40 Uhr an der Lichtzeichenanlage der Kreuzung Westumgehung/ Alte Bundesstraße. Ein 32-jähriger Lenker eines Hyundai fuhr mit seinem PKW aus Unachtsamkeit an und stieß auf den noch ordnungsgemäß wartenden BMW einer 39-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die BMW-Lenkerin leicht verletzt. Weiterhin beläuft sich der Sachschaden an beiden PKW auf rund 7000 Euro.

Waiblingen: Auffahrunfall

Zu einem weiteren Auffahrunfall kam es auf der K 1911 gegen 18:50 Uhr. Ein Taxi Lenker wollte am Donnerstag mit dem Mercedes von der K 1911 nach rechts in die L 1142 einbiegen und musste im Einmündungsbereich jedoch anhalten. Diesen Umstand bemerkte eine 25 jährige Hyundai Lenkerin zu spät und fuhr infolgedessen auf den stehenden PKW auf. An beiden PKW entstand nur geringer Sachschaden.

Waiblingen: Geschwindigkeitsverstöße

Durch die Polizei Waiblingen wurde die zulässige Geschwindigkeit auf der L 1140 im Bereich einer 70 km/h Zone am Donnerstagabend überwacht. Binnen 75 Minuten wurden insgesamt 6 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste hier gemessene Geschwindigkeit betrug nach Toleranzabzug 106 km/h. Alle Autofahrer müssen nun mit einem Bußgeld und einem Punkteeintrag im Verkehrszentralregister rechnen.

