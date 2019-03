POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: "Karle" entwendet, Pedelec gestohlen

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim. Pedelec entwendet

Ein unbekannter Täter entwendete zwischen Montag, 7:00 Uhr und Dienstag, 14:00 Uhr, aus dem Kellerraum eines Wohnhauses in der Wilhelm-Frank-Straße eine Pedelec der Marke Bulls Model SIX 50 E1 in den Farben blaumatt-neongelb.

Hinweise nimmt die Polizei Crailsheim unter Telefon 073951 480-0 entgegen.

Mainhardt: BuGa-"Karle" entwendet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte das pinkfarbene Maskottchen der Bundesgartenschau "Karle" entwendet. In Mainhardt war dieser im Grünstreifen an der Einmündung der Hauptstraße in die Heilbronner Straße aufgestellt und zur Sicherung auf zwei Betonteile geschraubt worden. "Karle" ist etwa 160cm hoch, wiegt rund 40 Kilogramm und hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Bereits in der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Fällen im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn. Teilweise tauchte der dort jeweils entwendete "Karle" wieder auf, teils blieb er verschwunden.

Hinweise zum verschwinden des pinken "Karle" nimmt die Polizei Mainhardt unter Telefon 07903 940014 entgegen.

