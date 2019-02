POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Ampelmast beschädigt - Schlägerei in Schulmensa - Diebstahl eines Außenspiegels eines Baggers - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Diebstahl eines Außenspiegels eines Baggers

Von einem Bagger wurde in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen ein Außenspiegel entwendet. Der Bagger war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz an der L1012 zwischen Roßfeld und Maulach abgestellt. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Auf PKW-Anhänger aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag um 9 Uhr auf der Landstraße 1056. Ein 36-jähriger Opel-Fahrer, der von Rauhenbretzingen nach Hessental fuhr, übersah kurz nach der Ortseinfahrt, dass der vor ihm fahrende Verkehr ins Stocken geriet. Aus Unachtsamkeit fuhr er auf einen Anhänger eines vor ihm fahrenden VW Passat auf. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Gaildorf: Schlägerei in Schulmensa

Zu einer Schlägerei unter vier jugendlichen kam es am Donnerstagmorgen gegen 09:15 Uhr in einer Schulmensa in der Schloßstraße. Zunächst stritten sich zwei 16-jährige verbal während der großen Pause. Im weiteren Verlauf schubsten sich die beiden zunächst. Während dieser Schubserei zog einer der Jugendlichen einen verbotenen Schlagring aus seiner Jackentasche und schlug damit mehrfach auf seinen Schulkameraden ein. Sein Kontrahent wurde dadurch leicht verletzt. Zur gleichen Zeit gerieten zwei Freunde der Schläger ebenfalls in Streit, wobei es bei diesen beiden lediglich zu Schubsereien kam. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung hielten sich etwa 40 - 50 Schüler in der Mensa auf. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Fichtenau: Unfall beim Überholen auf der Autobahn

Am Donnerstag um 11 Uhr befuhr ein 56-jähriger LKW-Fahrer die Autobahn A7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl/Fichtenau und Ellwangen scherte der Ellwangen zum Überholen auf die linke Fahrbahn aus. Hierbei übersah er einen heranfahrenden Kleinbus und touchierte dieses Fahrzeug. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gaildorf: Ampelmast beschädigt

Mit brachialer Gewalt beschädigte ein bislang unbekannter Täter, zwischen Montagmorgen und Mittwochmorgen, einen Ampelmast in der Bahnhofstraße, auf Höhe eines dortigen Supermarktes. An dem Masten entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

