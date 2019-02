POL-AA: Kirchberg an der Murr: Motorrad contra PKW

Polizeipräsidium Aalen

Am Montag um 16:10 Uhr befuhr ein 17-jähriger Lenker eines Yamaha-Kleinkraftrades die Kreisstraße 1834 von Erdmannhausen in Richtung Kirchberg an der Murr. Kurz vor Kirchberg musste ein vorausfahrender PKW aufgrund einer entgegenkommenden Straßenkehrmaschine seine Geschwindigkeit verringern. Unmittelbar nachdem die beide Fahrzeuge die Kehrmaschine passiert hatten, setzte der Kradlenker zum Überholen des vorausfahrenden PKW an, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Hierbei prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden Opel Vectra einer 58-jährigen Lenkerin. Der Yamaha-Fahrer wurde über das Fahrzeug geschleudert und kam etwa 18 Meter hinter dem Opel zum Liegen. Bei dem Unfall wurde der junge Mann schwer verletzt. Er musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Opel-Fahrerin blieb unverletzt. Am Opel entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Auch an der Yamaha entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Kreisstraße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden.

