Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mögglingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mögglingen (ots)

Ein am Donnerstag zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr in der Rosensteinstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes geparkter VW Touran wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Tatörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden an dem VW beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei Heubach bittet Zeugen sich unter Telefon 07173 8776 zu melden.

