POL-AA: Mögglingen: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Mögglingen (ots)

Am Donnerstag gegen 7:00 Uhr kam es im stockenden Verkehr auf der B29 zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Auf der Strecke von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen fuhr ein 34-jähriger Fahrer eines Citroen-Transporters im stockenden Verkehr auf einen davor befindlichen Golf- Plus auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf einen davor stehenden Fiat und dieser wiederum auf einen Seat aufgeschoben. Die Golf-Lenkerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 20-jährige Fiat-Lenker, sein 17-jähriger Beifahrer, sowie de r40-jährige Seat-Lenker wurden leicht verletzt. Bis auf den Seat mussten alle beteiligten Fahrzeuge vom Abschleppdienst geborgen werden. Die Straßenmeisterei ist derzeit (Stand: 9:09 Uhr) mit Reinigungsarbeiten auf der Straße beschäftigt. Bis zum Abschluss der Reinigungsarbeiten bleibt die B29 voll gesperrt.

