Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Unfall im Feierabendverkehr

Fellbach (ots)

Am Mittwoch, gegen 16:40 Uhr ereignete sich auf der B14 zwischen Stuttgart und Fellbach, unmittelbar vor dem Kappelbergtunnel ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 22 Jahre alter Fahrer eines VW Golf fuhr auf der linken Fahrspur auf den vor ihm fahrenden Mercedes auf. Hierdurch entstand am Verursacherfahrzeug Totalschaden (ca. 4000 Euro), am Mercedes Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Weder der Unfallverursacher, noch der 49-jährige Mercedes-Fahrer wurden verletzt. Da der Golf nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, bildete sich im Feierabendverkehr ein Rückstau von ca. 4 km (Stand 17:20 Uhr).

